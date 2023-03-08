設學校防護團　台教育部長重申不讓學生上戰場

台灣教育部依據《民防法》授權，於去年5月制訂「學校青年服勤動員準備分類計劃」，讓高中以上學校編組「學校防護團」，近日要求各校在「全民防衞動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，外界質疑是要動員學生在戰時投入救護及武器生產，引發爭議。教育部長潘文忠周三（8日）重申，「學校防護團」的本意是防災自救、救人，不會讓學生上戰場。

面對外界質疑，教育部上周五（3日）宣布各校停止在「全民防衞動員資訊整合系統」建置學校青年服勤資料，人員編組回歸留校備查即可。潘文忠周三到立法院教育及文化委員會接受質詢，有立委質疑要求各校上網建置青年服勤資料，不可能只是國防部要求、教育部照辦，一定是來自行政院或更高層的要求。

潘文忠表示，培養防災、救人自救的能力才是「學校防護團」的本意，不可能讓台灣的學生上戰場，學生都是政府要保護的對象。他亦向台媒稱，學校早就有行之有年的「學校防護團」編組，這次是行政院希望透過數碼資料建置，讓人力統合。他指出，由於各界有疑慮，因此教育部已行文各校，停止在資訊整合系統建置學校青年服勤資料。學校防護團編組訓練仍會持續進行，很多與防災、逃難、避難有關，都是非常重要的訓練和技能。