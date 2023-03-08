國民黨誓言贏大選再執政　民進黨組選舉提名策略小組

國民黨中常會周三（8日）討論2024年台灣總統、立委選舉提名安排，黨主席朱立倫表示，即日起他將與重要黨務幹部拜會、徵詢各執政縣市長、立院黨團成員、常委和黨內先進、意見領袖，匯集各方意見。他強調，要團結所有非綠的力量，共同努力，才能迎向勝選。同日，民進黨主席賴清德也在該黨的中執會提請成立「2024大選提名策略小組」，成員包括總統府、行政院和立法院主要官員，以及高雄市長陳其邁。

朱立倫提到，國民黨2024年一定要重返執政，面對選戰不躁進也絕對不能拖延，所以提名相關安排，時程就從周三開始。黨中央一定秉持公平、公正立場，不可以也不會有任何偏私，不要相信任何謠言，更不可以散布謠言。身為黨主席，他表示自己從頭到尾堅持無私無我，沒有個人考量，只求國民黨好；作為「總教練」，他一定要提出最好的選手、候選人，勝出2024年總統與立委選舉。

至於民進黨的「2024大選提名策略小組」，有指共14名成員，分別來自各派系，小組召集人由屏東縣前縣長潘孟安出任。民進黨發言人張志豪指，鑑於現任地方議員剛當選上任，立即投入2024年立委選舉恐有負選民之託，影響社會觀感，中執會不建議現任議員參與來年的立委選舉。