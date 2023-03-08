鬆綁防疫後　內地2個月近4000萬人次出入境

內地自1月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」以來，出入境流量大幅回升。內媒周三（8日）引述國家移民管理局處數據指，截至3月7日全國移民管理機構共檢查出入境人員3,972.2萬人次，同比上升112.4%。其中，2月25日出入境人數達101.3萬人次，為2020年以來首次單日超過百萬。

報道指，過去兩個月出入境交通運輸工具248.7萬輛（艘、架、列）次，同比上升59.3%。期間，全國移民管理機構共簽發普通護照336.2萬本、往來港澳台證件簽注1,267.2萬本（件）、外國人簽證和停居留證件12.2萬件，較「乙類乙管」實施前分別上升1220.9%、837.7%、33.1%。

國家移民管理局新聞發言人林勇勝表示，隨着國際客運航班穩步增班、內地與港澳人員往來全面恢復，出入境流量和出入境證件申辦量大幅回升，政策紅利效應明顯。全國移民管理機構下一步將結合實際情況繼續完善預案方案、細化工作措施，通過加強流量監測、開足邊檢通道和辦證窗口、加強服務引導、優化流程手續等，做好應對出入境流量和出入境證件申辦量持續增長的準備工作，保障促進中外人員交流交往，確保出入境秩序平穩有序、口岸邊境安全穩定。