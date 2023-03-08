男女薪酬逐年縮窄　仍存性別不公問題

內媒周三（8日）報道，在「三八婦女節」到來之際，有招聘網站發布《2023中國女性職場現狀調查報告》。報告從職場發展、婚育家庭和職場性別平等3個維度，觀察職場女性生存發展狀況，其中可以觀察到男女薪酬差距正逐年縮窄，但職場性別不公仍然存在。

報告指出，女性於2023年的平均月薪為8,689元（人民幣，下同，約9,796港元），與男性的平均月薪酬僅相差1,253元（約1,412港元），差距縮窄一定程度上說明女性的職場價值日益得到更多認可。另外，2023年有41.3%的職場女性認為自己比同級男同事相比，有更佳的工作表現，顯示女性對自己的工作表現更自信。

然而，被問及晉升的最大障礙時，依然有25.5%的女性認為是「性別歧視」，比例明顯高於男性受訪者的11.2%；另外亦有23.2%的女性認為「處在婚育階段，被動失去晉升機會」，顯示相對男性而言，性別和婚育依然是女性職場上的兩大障礙。有高達9成的受訪者表示曾遭遇職場不公，顯示職場性別不平等依然存在。