疑上課發表不當言論　南航大學教授停職受查

江蘇南京航空航天大學教授陳賽彬近日被指在課堂上發表不當言論，包括讚揚「美國有槍是發達和文明自由的標誌」、「數學物理成果全部來自西方，大學學習的定理沒有中國人命名的」等，惹來學生不滿。校方周三（8日）通報稱高度重視事件，已第一時間啟動調查程序，調查期間暫停涉事教師的教學工作。

南航大學生發文投訴，經管學院的陳老師在財政與稅收課上向學生灌輸不當言論，學生指：「就這還國家一流的航空航天院校。」陳賽彬被指在課堂上表示，美國有槍是一件好事，這也是美國更發達、文明和自由的標誌，因此發達國家犯罪率更低，比中國更安全，內地犯罪很多，比如唐山打人案。他還指，若外國對中國實行經濟封鎖，一大半的中國人都沒有飯吃。

網傳照片顯示，有學生在黑板上寫「張口（說話）好似『走狗』」，相關貼文發布後，引來網民熱議。有網民怒斥相關言論離譜，「一個教授就講這些個破玩意兒來給學生洗腦」。另有網民認為，可能是斷章取義，等待校方調查結果。大學周三指，網絡平台近日出現該校有教師在課堂上發表不當言論的貼文，引發輿論關注，涉事教師目前停職受查。