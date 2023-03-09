監察院前院長王建煊參選總統　批美利用台灣

台灣新黨始創人、監察院前院長王建煊周二（7日）宣布，決定參與2024年台灣總統選舉。他其後接受訪問稱，台灣目前就像是美國的哈巴狗一樣，直言「台灣快要完蛋」。他周四（9日）再上電台節目時表示，美國賣武器給台灣，又在台灣設置彈藥庫，完全是利用台灣。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指王的主張是違反主流民意。

84歲的王建煊受訪表示，現在國民黨的兩岸立場是「不統不獨」，民進黨則是「獨」，卻缺少「統」這個態度，沒有人把台灣人民的利益作為最優先，所以他只好出來參選。他又指，以前中國大陸是小弟，台灣是大哥，今天小弟發展比大哥好，但兄弟應該要互相幫忙，應該要和平統一；現在兵役要延長，改為徵兵，顯然是要跟小兄弟幹一場。他稱，假如當選就會跟大陸談判，只要能夠和平統一，台灣還是可以維持自由民主制度。

鄭運鵬周三回應指，全世界現在愈來愈重視台灣，但有些奇怪的人眼中只有大陸，他們要台灣接受「一個中國原則」跟所有條件。立法院民進黨團副幹事長洪申翰則指，任何人都有權參選總統，愈多人表達不同意見，正是台灣多元聲音的特色，但統一不是台灣主流民意的選項，面對大陸各種不同滲透和侵犯，台灣必須有一定的警覺心。