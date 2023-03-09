吳尊友：新冠將與人類共存　大規模流行可能性小

中國國家流感中心周三（8日）發布最新流感流行情況顯示，2月27日至3月5日一周共報告720宗流感樣病例暴發疫情，較前一周多一倍，南、北方省區市流感病毒檢測感染率繼續上升，當中以H1N1和H3N2甲型流感為主。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周四（9日）指出，新冠病毒將在地球上與人類長期共存，但強調不能完全「躺平」。另有專家指出，如近月已曾染新冠，再出現發燒等症狀大多是流感。

近日網上「甲流抗原」相關搜尋量明顯上升，有網店月銷甲流抗原試劑超過2萬盒。吳尊友周二（7日）表示，據全國設立的哨點醫院監測數據顯示，內地流感呈現上升態勢，預計還要持續數周。廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衞平周三稱，現在出現發燒、頭痛、全身肌肉痠痛或腹瀉等症狀，「十有八九是流感」；沒有感染過新冠病毒的人如出現相關症狀，可以新冠、甲流兩種抗原檢測一起做。

針對未來會否再出現另一波新冠感染高峰，吳尊友周四（9日）認為新冠病毒將與人類長期共存。他指根據過去3年疫情看，雖然病毒變異具有不確定性，但整體致病性已降到很低，再出現較大規模流行的可能性較小。國家傳染病醫學中心主任張文宏周二也表示，現在內地和香港都處於新冠低流行的紓緩穩定期，經歷大流行後會不斷有小高峰，但不會造成大影響。對早期曾提出與病毒共存而引起質疑，他認為有質疑才有發展，希望最終大家能夠達成共識。