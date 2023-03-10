承諾捐大學1100萬人民幣　校友未兌現捱告

位於江蘇省徐州市的中國礦業大學，在2019年4月迎來110周年校慶時，一名90後校友宣布向學校捐贈1,100萬元（人民幣，下周，約1,240萬港元），成為該校「史上最高捐贈」，但最終未有兌現。內媒周四（9日）報道，該校友遭大學告上法庭，被列為被執行人，淪為「老賴」。

中國礦業大學2019年4月10日宣布，其2008級校友吳幽捐贈1,100萬元，支持學校事業發展。吳幽當年在母校演講時表示，該校是全球最好的大學，「聽了《中國礦大我的家》200多遍，還是那麼好聽」。他形容自己可能是全球區塊鏈領域唯一一個挖礦經驗逾10年的人，「2008年入學學習礦物加工專業，挖的是煤礦」；又稱不希望年輕人學他退學創業。

該校官網消息顯示，吳幽是幽鏡湖資本創始合夥人，管理46億元（約51.8億港元）基金，但該公司已否認。最終該校向吳幽提告，雙方贈與合約糾紛去年7月在徐州首次開庭。今年1月吳幽被列為被執行人，執行標的1,100萬餘元，上月21日更被納入失信名單，收到限制消費令。如吳幽按照約定按期足額履行付款義務，雙方糾紛將一次過了結。