大湖公園划船抗議罰1200新台幣　男子敗訴

台灣開放水域聯盟共同召集人方凱弘去年元旦在台北市大湖公園湖泊區划船，市政府工務局公園路燈工程管理處認定方男違規並處罰。惟方男主張相關行為是對官方一直未開放划船表達抗議，不應受罰。法院一審判決後，方男提出上訴，台北高等行政法院近日維持原判，罰款1,200元新台幣（約310港元），敗訴確定。

台媒周四（9日）報道，法院表示方男當日在大湖公園湖泊區划船，被台北市政府工務局公園路燈工程管理處認定違反台北市公園管理自治條例，並作出處罰。惟方男不滿受罰，認為划船期間曾懸掛標語、高呼口號，是藉此對台北市政府工務局公園路燈工程管理處遲遲未開放大湖公園划船表達抗議，並非單純水域遊憩活動。

管理處則解釋，該規定是為了保障民眾在公園內休憩、遊樂、運動、往來通行等權益，同時避免污染毒害水質及傷害動植物，也確保防災不受干擾，具有重要公益性。惟方男卻將船具攜入湖內並划船，足以侵害大眾使用公園的權利，依規定開罰並未牴觸法規。法院一審認同管理處的說法，認為方男有其他方式抗議，若對方在划船期間出意外，需政府動用資源救援，會對公益造成影響，判方男敗訴。