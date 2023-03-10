習近平全票當選國家主席　韓正當選國家副主席

第十四屆全國人民代表大會第一次會議周五（10日）早上在北京人民大會堂舉行第三次全體會議，表決關於國務院機構改革方案的決定草案，並選舉國家主席、副主席等。中共中央總書記習近平全票當選國家主席，為第三次當選；同時全票當選國家中央軍委主席。前中央政治局常委韓正則全票當選國家副主席，接替王岐山。

今次全體會議應出席代表2,977人，2,952人出席，25人缺席，出席人數符合法定人數。國務院機構改革方案的決定草案表決中，有2,951票贊成，1票反對，獲得批准。會議隨後表決通過了十四屆全國人大一次會議選舉和決定任命的辦法，以及十四屆全國人大一次會議總監票人、監票人名單。

據大會說明，是次為等額選舉，以一人一票不記名方式選出，不同顏色選票代表不同職位。4份選票各發出2,952份，收回的票數均等於發出的選票數，根據選舉和決定任命辦法的規定，此次選舉有效。習近平和韓正當選後，王岐山分別跟二人握手。習近平、韓正等官員在會議議程完成後，即場進行憲法宣誓。

現年69歲的習近平展開第三個國家主席任期，開創中華人民共和國成立以來的先河。他1953年6月15日在北京出生，籍貫陝西富平，1974年1月加入中國共產黨，先後在河北、福建、浙江及上海等地擔任官職，是首位在中華人民共和國成立後出生的中共最高領導人。其妻是歌唱家彭麗媛，兩人育有一女習明澤；其父習仲勛則是鄧小平主政時期「中共八大元老」之一。現年68歲的韓正早年長期在上海工作，此前任國務院副總理、黨組副書記。