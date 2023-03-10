中國長征火箭解體　碎片恐散落美德州

美國傳媒周四（9日）報道，中國一枚去年發射升空、搭載軍用監視衞星的長征二號丁運載火箭，其第二級周三（8日）在美國德州上空解體，散落範圍或數百英里長、數英里闊，但美國軍方未發現殘骸；中國官方尚未確認殘骸已經重返大氣層。

涉事火箭約4噸重，周三以時速逾2.7萬公里速度重返大氣層時解體，當天晚上8時半重返北美洲上空大氣層。北美空防司令部的衞星追蹤數據顯示，火箭第二級屬於近地軌道一件太空垃圾，並無按計劃下降。哈佛—史密森尼天體物理中心天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）估計，火箭運載的衞星專門監視南海地區。

美國太空司令部確認，涉事火箭不受控制地在北美洲南部地區上空重返大氣層，又指事件凸顯制定相應國際規範的必要性。火箭殘骸在德州西部上空重返大氣層，之後朝東北方向飛往阿比林及奧斯汀之間地區，碎片散落範圍是當地人口稀少地帶。

中國官媒報道，涉事火箭去年6月23日在四川省西昌衞星發射中心採取「一箭三星」方式，成功把遙感三十五號02組衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道。報道續指，該組衞星主要用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。