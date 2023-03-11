白宮歡迎中國斡旋　促成沙特伊朗復交

沙特阿拉伯與伊朗在中國斡旋下，同意結束敵視並恢復外交關係，不但令中東局勢出現重大變化，亦引起外界關注中方在該個向來屬於美國勢力範圍的地區影響力。白宮周五（10日）指歡迎終止也門內戰或為中東局勢降溫的任何努力。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，沙特阿拉伯有就在北京與伊朗的談判知會華府，但美方沒有直接參與；又指美國繼續關注中國，被指為了私利而尋求在世界其他地方獲得影響力及立足點，並稱伊朗是否會履行他們的義務還有待觀察。聯合國秘書長古特雷斯歡迎協議，指伊沙兩國睦鄰友好關係對波斯灣地區穩定至關重要。

以色列前總理拉皮德表示伊朗與沙特阿拉伯的協議，代表現屆以色列政府的外交政策徹底失敗，指伊朗核武發展方面取得進展，該協議將對以色列國家安全構成危險；又稱伊朗與沙特阿拉伯關係正常化，意味為了應對伊朗而建的地區防禦牆倒下。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周五主持伊沙兩國對話閉幕式，他指今次協議為通過對話協商化解國家之間的矛盾分歧豎立典範，中方支持中東國家堅持戰略自主，擺脫外部干涉，真正把自己的前途命運掌握在手中。

美國傳媒指俄羅斯去年入侵烏克蘭後，中國政府提出「全球安全倡議」，被指是美國聯盟制度核心概念「集體安全」以外的另一個外交選項。分析認為，一個更穩定的中東地區對美國也有利，可以把更多軍事資源集中在印太地區，加強威懾中國。