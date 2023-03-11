全國人大會議　李強獲提名為國務院總理人選

十四屆全國人大一次會議周六（11日）上午9時在人民大會堂舉行第四次全體會議，決定國務院總理、國家中央軍事委員會副主席、委員的人選，並選舉國家監察委員會主任、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長，以及第十四屆全國人大常委會委員。會上宣讀國家主席習近平的提名信，中央政治局常委李強獲提名為國務院總理人選，並提請審議決定。

今天的全體會議應出席代表2,977人，2,947人出席，30人缺席，出席人數符合法定人數，會議共6項議程。會上宣布根據憲法，中央軍委主席習近平提名張又俠、何衞東為中央軍委副主席人選；並提名李尚福、劉振立、苗華、張升民為中央軍委委員人選。根據大會主席團提名，國家監察委員會主任候選人為劉金國，最高人民法院院長候選人為張軍，最高人民檢察院檢察長候選人為應勇。

代表團全體會議下午舉行，醞釀國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，以及全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衞生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員的人選。