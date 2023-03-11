最高法報告首點名台間諜　多人竊秘密級軍事機密

大陸官媒近日發布最高人民法院工作報告摘要，首次點名台灣間諜，指出多人曾竊取秘密級軍事機密。報告提到過去5年，審理施正屏、李孟居、李亨利、沙塔爾·沙吾提等案件。其中李孟居是台灣商人，2019年在網上得知有武警在深圳集結，遂秘密潛入當地拍攝，再將內容傳回台灣邀功，趕往碼頭離境前被國家安全機關緝拿歸案，最終間諜罪成判囚1年10個月。

報告指，施正屏和李孟居都是台灣間諜，前者是台灣師範大學退休教授，多次以兩岸學術交流的旗號，為台灣情報部門蒐集和套取大陸內部文件資料。施正屏2005年到2018年以台灣學者身份到大陸搜集涉及政治、經濟、兩岸、政策等多個領域的情報，獲間諜經費160萬新台幣（約40.7萬港元），間諜罪成判囚4年。

另外，李亨利和沙塔爾·沙吾提皆被安全機關稱為「兩面人」，前者已第二次出現在最高法工作報告中。李被指曾在大陸經商期間，長期向在美敵對組織骨幹提供經費，資助境外敵對組織和人員危害國家安全，支持「反中亂港」活動，配合外部勢力插手香港事務。他犯資助危害國家安全犯罪活動罪，判囚11年。而沙塔爾·沙吾提曾擔任新疆教育廳廳長，13年間組織中小學使用包含暴力、分裂思想等內容的維吾爾語教材，間接造成一系列暴恐事件。他因以分裂國家罪、受賄罪，數罪併罰，判處死緩。