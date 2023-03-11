全國政協十四屆一次會議閉幕　通過5項決議

全國政協十四屆一次會議周六（11日）下午3時，在北京人民大會堂舉行閉幕會。會議應出席委員2,169人，實到2,119人，符合規定人數，共有5項議程，經表決後均獲通過。全國政協主席王滬寧發表講話後，宣布全國政協會議閉幕。

會上宣布，表決通過政協第十四屆全國委員會第一次會議關於常務委員會工作報告的決議、關於提案工作情況報告的決議、關於中國人民政治協商會議章程修正案的決議、提案審查委員會關於政協十四屆一次會議提案審查情況的報告，以及政協第十四屆全國委員會第一次會議政治決議。政治決議中提到，堅持和完善「一國兩制」和推進祖國統一。

王滬寧表示，十四屆全國政協將在歷屆全國政協打下的良好基礎上開展工作，他們要堅持和完善中共領導的多黨合作和政治協商制度，緊扣中心大局認真履行職能、積極擔當作為。他又稱，要廣泛聯繫和動員各界群眾，協助黨和政府做好宣傳政策、協調關係、理順情緒、化解矛盾、堅定信心的工作；希望政協委員在原則問題上敢於發聲、善於發聲，做到平常時候看得出、關鍵時刻起作用。