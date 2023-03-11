內地往返日韓泰航線密集增班　機票價格回落

內地周五（10日）公布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單，包括40個國家。雖然日本、南韓等熱門地點仍不在名單上，但內媒周六（11日）引用統計數據指，國際航班加速恢復，本月以來多間日韓航空公司已宣布大面積恢復往返中國的航班，中國往返日韓以至泰國的機票價格也呈回落趨勢。

據內媒不完全統計，包括大韓航空、韓亞航空、日本航空等多間外國航空公司已宣布大面積恢復往返中國的航班。其中大韓航空周五表示，計劃5月至6月將韓中往返航班數量從目前的每周13班往返航班增至99班，相當於2019年的43%水平。日本航空亦宣布，本月26日起大面積恢復中日往返航班，7月1日起更新增上海浦東往返東京羽田航班。第三方出行數據應用程式「航班管家」顯示，本月1日至8日中泰直飛日均航班量63架次，環比上月增加36.6%。

航班管家周五數據亦顯示，整體來看最近一周的國際航班機票成交均價為4,197元（人民幣，下同，約4,770港元），同比去年12月下降逾15%，同比去年同期下降42.9%。在線旅遊平台「去哪兒」顯示，本月上海、北京兩地至泰國曼谷的航班價格環比上月下降一成左右，成都往返曼谷環比降約六成，廣州往返曼谷環比降約五成。今年1月與2月中日航班單程平均支付價格在5,000元左右（約5,683港元），本月在售的機票價格較高，達到8,000元左右（約9,093港元），下月上旬機票預訂價格將再次回落。