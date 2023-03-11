疑美論頻現　台外交部籲勿輕信謠言

台灣外交部周五（10日）表示，近來有傳媒和有心人士頻繁操作「疑美論」認知作戰，手法、伎倆如出一轍。外交部批評，這些傳聞都是為了激化台灣社會內部對立，以及破壞民眾對政府的信任，為大陸對台武力威脅等行為塗脂抹粉，提醒大眾務必注意消息來源可靠性，勿隨意轉傳或輕信謠言。

台外交部列舉疑美論的錯誤虛假資訊，包括台積電投資美國是「去台化」、「掏空台灣」，以及「台灣學人計劃」將使美國官員進駐台政府部門、干涉台灣內政，美國政要來台是為了強力推銷波音客機，美國售台的火山布雷系統將讓台灣變成「地雷島」等。外交部認為，這些論述往往都是對岸與台灣特定傳媒或有心人士一搭一唱，藉機貶抑美國友人對台支持，醜化力挺台灣的美國重量級政要。

外交部指出，最近注意到這樣的趨勢並未減緩，反而隨台灣選舉日益接近而增加，企圖透過散布該部門行政不中立或「疑美論」，影響政府對美工作、分化台美關係，並弱化台灣民眾對美國的信任。該部門強調一向恪守行政中立原則，近年台美關係不僅堅實且持續深化、雙方互信良好、溝通順暢，呼籲傳媒及意見領袖善盡資訊查證責任。