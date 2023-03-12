正副總統參選組合　賴清德配鄭文燦支持度居首

台灣傳媒與民調機構蓋洛普上周五（10日）公布「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」結果，顯示若民進黨由副總統賴清德配搭副閣揆鄭文燦參選正副總統，支持度有36.45%；鴻海始創人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲以23.59%居次；新北市長侯友宜搭配國民黨主席朱立倫則是18.23%居最後。

上述調查由上周二（7日）至上周四（9日）開展，對象為台灣22縣市20歲以上具投票資格民眾，完成電話訪問成功比率為58.96%，在95%信賴水準之下，正負誤差為2.99%。結果顯示各黨可能提名總統候選人支持度，民進黨以賴清德46.47%最高；泛藍陣營中侯友宜以33.45%居冠，朱立倫則為8.09%。民眾黨柯文哲支持率達30.54%，無黨籍的郭台銘則為23.33%。

國民黨台北市議員游淑慧認為，從這份民調可以看出，副手能不能加分是關鍵，賴鄭配看來是加分的，但侯、朱兩人同質性太高，沒有太大的加成效果。藍白陣營各自的組合相加，也僅41.8%左右，比賴鄭配險勝約5個百分點，可預想明年總統選舉是場硬仗。