科考船探索一號　完成國際首次環大洋洲載人深潛任務

中國科考船探索一號上周六（11日）搭載着奮鬥者號載人潛水器，完成國際首次環大洋洲載人深潛科考任務，順利返回海南省三亞市。探索一號於去年10月6日從三亞出發，歷時157天，環大洋洲航行2.2萬多海里，期間奮鬥者號總共下潛63次。

今次是由中國科學院深海所牽頭發起的「全球深淵深潛探索計劃」第一階段的科考航次，由中國科學院深海所、新西蘭國家水和大氣研究所、奧克蘭博物館等10個單位組成的科考隊，先後在西南太平洋克馬德克海溝、東南印度洋蒂阿曼蒂那海溝等地，開展系統性的載人深潛綜合科考。科考隊還完成了着陸器布放回收、溫鹽深儀（CTD）採水和重力柱取樣等常規作業任務，是國際上首次在克馬德克海溝區域開展的大範圍、系統性的載人深潛調查，也是歷史上人類首次抵達蒂阿曼蒂那海溝開展實地觀察和取樣。

5名外籍科研人員參加今次科考並跟隨奮鬥者號載人潛水器下潛，新西蘭國家水資源和大氣研究所研究員卡琳．施納貝爾和中科院深海所潛航員鄧玉清，同時成為人類正史上首次到達克馬德克海溝最深處的女性，卡琳．施納貝爾亦是奮鬥者號的首位國際乘客。