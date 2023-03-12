全國人大會議　丁薛祥等人獲提名為國務院副總理

十四屆全國人大一次會議第五次全體會議周日（12日）早上9時在北京人民大會堂召開，決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長的人選，分別表決全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衞生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案。

全體會議應出席代表2,977人，出席2,946人，缺席31人，出席人數符合法定人數。國務院總理李強根據憲法，提名中央政治局常委丁薛祥，以及中央政治局委員何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理人選。李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛獲提名為國務委員人選。

李強亦提名各部部長人選，其中吳政隆為國務院秘書長人選、李尚福為國防部部長人選、秦剛為外交部部長人選、王小洪為公安部部長人選、陳一新為國家安全部部長人選、賀榮為司法部部長人選，劉昆為財政部部長人選、王文濤為商務部部長人選、王志剛為科學技術部部長人選、馬曉偉為國家衞生健康委員會主任人選、易綱為中國人民銀行行長人選。