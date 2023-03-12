蓬佩奧接受專訪　指中國為美國及全球造成問題

《美國之音》周日（12日）刊出前國務卿蓬佩奧的專訪，談及台海及朝鮮半島問題，以及美俄關係等。他指中國今非昔比，擁有不俗導彈系統及太空能力，是一個擁有14億人口的龐大經濟體，不止給美國，甚至為全世界帶來和造成問題。

蓬佩奧讚賞拜登政府對台政策，認為派遣更多美軍赴台指導訓練、增加台灣軍備水平是正確。他認為，美國除了向台灣售武外，亦應幫助對方有效使用武器。他指台灣對世界其他地區很重要，如果台積電不能把半導體晶片送往運到美國，將對世界其他地區產生重要影響。他強調，絕不能讓以上情況發生，美國需要阻嚇中國。

對於朝鮮半島問題，蓬佩奧稱北韓領袖金正恩的自由度比想像中低得多。金正恩與蓬佩奧或時任美國總統特朗普會面前，都會聽取中方領導人的前期指示，並在事後簡報。北韓在糧食供應、難民安置及打破禁運等中朝邊境相關問題上，十分依賴中國。此外，蓬佩奧認為拜登上任美國總統後，俄羅斯總統普京對風險的看法發生變化，決定開始對歐洲下手。蓬佩奧又指，仍在考慮參與明年的美國總統選舉。