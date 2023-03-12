澤州縣鼓勵生育　允二三孩家庭子女中考加分

內地傳媒周日（12日）報道，山西省晉城市澤州縣早前出台政策鼓勵生育，列明多項生育和教育補貼措施，包括在該縣落戶、就業的二孩、三孩家庭子女初級中等教育畢業考試可加10分。

根據2021年全國第7次人口普查數據，澤州縣常住人口為414,999人，與2010年時的484,174人相比，10年減少了69,175人。澤州縣政府辦近日印發《澤州縣促進人口均衡發展九項措施》，對新出生且首次戶口登記在澤州縣的二、三孩家庭一次性分別發放1,000元（人民幣，下同，約1,137港元）產檢、1,000元分娩和5,000元（約5,683港元）生育、6,000元（約6,820港元）奶粉的補助。政府亦延長產假和育兒假，在澤州縣行政和企事業單位工作的女職工生育三胎，在山西省158天產假的基礎上，可再延長60天，即可獲218天產假。

教育補貼方面，由縣慈善總會牽頭成立「二（三）孩成長贊助基金」，對澤州戶籍二、三孩參加高考升入統招大學的給予一次性補助，分別為本科3,000元（約3,410港元）、專科2,000元（約2,273港元）、職業教育學校2,000元。