採購及研發武器針對中國　美軍預算3000億美元

俄烏戰火未熄之際，中美角力有增無減。美國傳媒上周六（11日）報道，國防部計劃在下一個財政年度申請逾3,000億（美元，下同‧約2.34萬億港元）預算，用於武器採購及研發，並補充運往烏克蘭的彈藥，以及遠程導彈等武器，以應對與中國可能爆發衝突。

報道引述預算文件指，其中逾1,600億（約1.33萬億港元）採購新武器，海軍及海軍陸戰隊將獲得768億（約5,990億港元），當中328億（約2,560億港元）是新艦建造費用。空軍及太空軍將有610億（約4,760億港元），陸軍則是224億（約1,750億港元）。研發武器預算為1,450億（約1.13萬億港元），空軍佔460億美元（約3,590億港元）、海軍有270億（約2,100億港元），陸軍則是157億（約1,225億港元）。

在最大的研發項目中，諾斯諾普格魯曼的哨兵洲際彈道導彈獲得37億（約299億港元）、B21隱形轟炸機有30億（約234億港元），取代F22隱形戰機的下一代空中優勢計劃則獲23億（約179億港元）。此外，國防部要求購買多款彈藥，包括以4億（約31.2億港元）採購新一代刺針防空導彈，約2億（約15.6億港元）購買541枚標槍反坦克導彈，並再訂購28套M142高機動多管火箭系統，總值近1.8億（約13.3億港元）。

美國國防部將於周一（13日）公布預算文件，它的預算要求是在總統拜登上周四（9日）公布預算案後提出，拜登表明下年度國防預算將增長3.2%至8,420億（約6.57萬億港元），其中60億（約468億港元）預留支援烏克蘭。俄烏戰爭爆發後，美國承諾向烏克蘭提供322億（約2,512億港元）軍援，武器庫存大幅減少。