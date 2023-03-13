失聯台兵確認在大陸　欠債30萬新台幣

台灣金門二膽守備隊26歲陳姓上兵早前失聯後，由中國大陸海警救起，據報身在福建廈門。金門籍立委陳玉珍周一（13日）表示，陳男並沒如外界所傳欠下巨債，大概欠銀行30萬元新台幣（約7.6萬港元），且已進行債務協商，父子此前通話未見異常。台灣陸委會主委邱太三同日證實，對岸已告知台方陳男在大陸，但仍在進行陸方程序，相信了解後會對外公布。

陳玉珍表示，據她與陳男的父親通話得知，陳男沒有巨額負債，只有一些助學貸款和小額貸款，且已協商每月攤還數千元新台幣，很快就可以還完；陳男亦沒感情糾紛，他與父親的通聯紀錄一切正常。她又指，日前已和大陸涉台事務高層再三確認，相信陳男身在大陸的消息來源不會有錯。邱太三周一上午赴立法院報告並備詢，稱於上周五（10日）已確認相關消息。至於失聯上兵若未能在周三（15日）返回會不會被認定為逃兵，他指這部分是國防部與法務部負責處理，到底是甚麼原因到對岸，國防部有認定的機制。

陳父已返回台灣住處，對於陳玉珍得到陳男由大陸海警救起的訊息，他表示感謝，但在真相未明前，也不能說甚麼。他表示，這趟金門之行最感謝、也最抱歉的就是金門防衞指揮部的官兵，因為兒子失聯導致金防部承受外界極大壓力，仍無法對外說明。他相信，兒子在部隊沒受到不當管教的問題。