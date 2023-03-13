中央網信辦打擊自媒體亂象 整治造謠及違規營利行為

中央網絡安全和信息化委員會辦公室從周日（12日）起展開為期2個月的「清朗．從嚴整治」自媒體亂象專項行動，聚焦社交、短影音、網絡直播等類型重點平台，針對自媒體的造謠傳謠、假冒仿冒、違規營利等問題，堅決打擊、從嚴處置，營造清朗網路空間。

行動包含打擊自媒體造謠傳謠，包括編造虛假事件、離奇故事，臆造案事件原因、細節、進展或結果，無中生有製造謠言、集納舊聞舊事冷飯熱炒，使用異地新聞嫁接拼湊。同時打擊自媒體炮製有害資訊，重點是搭蹭公共政策、宏觀經濟形勢、重大災難事故、社會熱點事件等，以及製造損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展的有害資訊。網信辦亦會打擊自媒體惡意炒作，並取締假冒仿冒官方機構、新聞媒體和特定人員的自媒體。

在違規營利行為方面，網信辦要從嚴整治自媒體蹭炒熱點吸粉引流，針對通過不當評議、胡亂解讀、片面曲解公共政策、社會熱點事件獲取熱度，並借機推銷售賣商品課程與服務、接受使用者打賞或開通付費諮詢、直播間帶貨、假探訪幫扶等旗號拍攝影片來消費災難，借勢引流等行為。