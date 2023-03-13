聖盧西亞外長抵台訪問　稱不會改變對台承諾

聖盧西亞外長包提斯（Alva R. Baptiste）周一（13日）清晨抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，訪問團期間將與台法務部長蔡清祥簽署《刑事司法互助條約》，加強兩地司法合作關係。包提斯表示，此行是繼續鞏固兩地邦誼，不會改變對台灣的承諾。

訪問團成員包括包提斯伉儷、青年暨體育部長卡西米爾（Kenson J. Casimir）及參議員賈瓦希爾（Lisa C. Jawahir），台外交部次長俞大㵢親自到桃園機場迎接。包提斯下機後在機場發表簡短講話，稱上次訪台是2015年，今次主要任務是重申聖盧西亞對與台灣關係的承諾，繼續加強友誼合作，一如既往地在多層次合作。

今次是包提斯第4度訪台，台灣總統蔡英文周二（14日）將親自接見，並與對方就兩地雙邊合作及共同關切事項交換意見。包提斯也將拜會台外長吳釗燮、外貿協會、交通部民航局及桌球協會，並接受吳釗燮款宴。訪問團另會參觀安捷飛航訓練中心、台灣博物館、日月潭國家風景區及松山文創園區等設施。