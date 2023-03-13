內地明迎新一波冷空氣　長江以北大風降溫

內地寒潮影響下，周日（12日）為多地帶來大範圍的大風、降溫天氣。周一（13日），北方多地最高氣溫將重回20℃以上，惟周二（14日）起又有新一股冷空氣，長江以北大部地區將再出現大風降溫。

氣象監測顯示，內蒙古、遼寧、京津冀、山東、河南、安徽、江蘇、湖北、江西及福建等地部分地區，周日出現6至8級陣風，局部地區更達9至10級；新疆、寧夏、陝西、山西、內蒙古、河南等地部分地區出現揚沙或浮塵天氣。隨着寒潮不斷南下，南方周日進入主要降溫時段，浙江、重慶、四川、雲南、貴州局部地區降溫幅度達14℃至17℃。目前寒潮對內地的影響已基本結束，周一上午的變溫圖顯示，西北地區及內蒙古一帶升溫幅度普遍在6℃以上。

受冷空氣影響，長江以北大部地區周二至周三（15日）將吹偏北風，並出現4℃至8℃降溫，西北、華北等地部分地區降溫更達10℃左右。內蒙古、東北地區將有小到中雪，局部地區大雪。這一股冷空氣仍會帶來沙塵天氣，未來3天西北、華北、黃淮等地將先後有揚沙或浮塵天氣。南方大部地區周一降雨結束，雨雪主要集中在新疆北部，預計沿天山地區將有小到中雪或雨夾雪，部分地區有大雪。周三起，南方降雨會再度增加，西南地區、江漢、江淮、江南等地局部地區或有大雨。