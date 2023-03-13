內地流感感染率急增　4周翻近60倍

內媒周日（12日）報道，中國疾病預防控制中心近日發布全國新冠病毒感染疫情情況，指出新冠病毒感染率持續下降，今年第9周，即上月27日至本月5日期間新冠病毒感染率為3.8%；而近4周流感病毒感染率呈上升趨勢，同期達到41.6%。有專家指出，甲型流感和新冠是不同病毒，但症狀相似，對症藥物亦一致。

中疾控數據顯示，去年9月至12月上旬，全國流感哨點醫院每周流感樣病例數量穩定處於10萬宗左右，佔門急診就診人數2.7%至3.6%不等，12月中旬明顯上升至8.5%，其後快速下降。流感樣病例新冠病毒感染率去年12月上旬開始增加，在同月下旬達峰後持續下降。流感病毒感染率在同月上旬則逐步降低，同月下旬至上月初處低於1.0%的極低水平；惟近4周流感病毒感染率上升，在上月5日至本月5日的28天內，從0.7%激增至41.6%，翻了近60倍。

有民眾擔心，這一波來勢洶洶的甲型流感會不會是新冠的變異株。首都醫科大學宣武醫院感染疾病科主任田耕表示兩者不同，目前出現相關症狀的70%至80%左右都是流感患者，他們每天300多人的門診量，只有1至2名患者染新冠。遼寧省大連市友誼醫院呼吸內科主任孫麗丹則指，近來醫院呼吸科門診和病房內流感樣症狀的患者增多，但目前看來這種流感流行的現狀只是回歸到2019年前的常態，因此不必恐慌。