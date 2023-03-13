大陸籍臨時工拍蔣萬安活動片上傳抖音　惹資安疑慮

台灣傳媒周一（13日）引述民進黨台北市議員簡舒培消息指，一名台北市政府聘請的大陸籍臨時工，連日在影音分享平台抖音上傳很多市長蔣萬安出席活動的影片，甚至標籤「兩岸一家親」，將承辦業務經手的資料拍成影片。簡舒培質疑市政府公務資訊及民眾個人資料外洩，已嚴重危害資訊安全問題。

簡舒培稱有爆料者向其反映，涉事臨時工同時經營抖音與YouTube頻道，在抖音上傳蔣萬安出席活動的影片，從1月至今共上傳12部，包括在市政府派利是、農曆新年期間走訪艋舺夜市商圈以及多個宮廟，以至過年後的團拜、夜櫻祭、台北燈節及市政府記者會。簡調查發現，其中有8段影片的行程是不接受採訪，即使有媒體也是私下通知他們到場，質疑該臨時工如何得知蔣萬安的行程，並如影隨形拍攝。

根據台北市人事處與資訊局規定，市政府員工在上班時間不能從事與公務無關的行為。爆料者質疑，涉事臨時工有家庭又要負擔市政府工作，為何有時間精心製作抖音影片，在上班時間拍攝含有市政府公務資料與市民資料的影片，並上傳到抖音任人檢視。簡舒培批評，這是無視職業操守甚至可能違法的行為，要求蔣萬安調查清楚並作出交代。