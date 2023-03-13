英下議院國防委員會主席　冀今年首度組團訪台

英國國會下議院國防委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）近日接受台媒訪問，內容於周一（13日）刊出。他透露，國防委員會今年計劃訪問美國，或會到訪烏克蘭和印度；儘管能赴海外訪問的次數有限，委員會成員普遍都很希望到台灣，如今年內成行，將是該委員會首次組團訪台。

埃爾伍德去年11月底作為美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）成員首次訪台，他指實地走訪台灣有助增進對區域形勢的了解，因此持續有外賓訪台是非常健康的現象；對於陸方曾否私下施壓，他稱目前僅限於發布譴責聲明，形容是大陸的「例行公事」。英國等部分西方國家屢有聲音要求，及早擬訂制裁大陸的措施以阻嚇北京，或在解放軍封鎖和攻台時即刻啟動反制，他不認為各國已就此展開有意義的討論。

埃爾伍德認為，新一波冷戰已展開，但今次更為複雜，原因之一是俄羅斯與中國大陸合作將日趨密切；又指上一次冷戰落幕後西方各國自我感覺良好，忽視大陸快速壯大的軍事、經濟和科技力量。他另指出，芬蘭的制度能有效更新後備戰力，推薦台灣派員前往考察；又指若守不住烏克蘭，北京恐怕將有理由判定西方不會對台採取堅定立場。