洛南盆地遺址發掘　證百萬年前已有人類活動

陝西省考古研究院周日（12日）公布，考古人員早前透過對位於洛南盆地的夜塬舊石器時代遺址的發掘，確認了洛南盆地百萬年前已有人類活動。該發現對研究中國遠古人類與文化的起源與早期發展具有重要意義。

本次發掘區位於上述遺址東南部，發掘面積500平方米，發掘證實遺址地層堆積厚達24米，出土1.2萬餘件石製品，類型包括備料、石核、石片、修理工具、斷塊和碎屑等。經研究分析，夜塬遺址在不晚於距今110萬年前便有古人類文化遺存，當時人類的石器加工技術屬於簡單石核石片技術體系，工具主要為簡單修理的刮削器、砍砸器等。

洛南盆地是中國舊石器遺址分布最密集、出土石製品數量最多的地區之一。夜塬遺址位於洛南盆地西部，屬於曠野類型舊石器遺址。考古專家介紹，本次發掘出土遺物數量眾多、內涵豐富，初步構建起了洛南盆地百萬年以來，古人類石器技術的發展脈絡，為中國境內阿舍利技術的出現和流行時代、早期人類的遷徙擴散以及舊石器時代東西方人類文化交流等問題的研究提供了重要資料。