女童參觀科學館失足墮樓亡　母遭扯下受重傷

上海科技館日前發生一宗罕見墮樓事故，一名女童從館內3樓墮下，其母欲伸手救人也一同墮樓，最終女童搶救無效身亡，母親則重傷昏迷。事後網民對事故責任有不同看法，有人認為上海科技館難辭其咎，也有人指涉事母親安全意識不足，導致悲劇發生。內媒周日（12日）報道，上海科技館宣布將於本月底起閉館裝修，預計兩年半，之後才再開放。

綜合網上及媒體報道，事發於上周五（10日），祖孫3人前往上海科技館參觀，當來到3樓時，各人因感到疲倦，於是坐在靠着玻璃圍欄的座椅休息。期間，該年約8、9歲的女童站到椅上玩，其母及外婆疑未有注意。女童疑失足突然翻過護欄墮下，母親見狀伸手欲拉女兒，卻反被拉扯一同跌落約20米下方的地面。從網傳現場照片所見，母女二人俯伏在地上，另一名疑為女童外婆的婦人則坐在二人旁邊放聲痛哭。

消息傳到網上後，事件起因和責任成為了網民討論的焦點。有人認為，館內圍欄高1.2米，雖然符合公共建築物的欄杆高度要求，但由於靠近座椅，設計未考慮到站上椅後保護高度不足，因此認為上海科技館要為事件負責。不過也有網民認為，涉事母親作為監護人，當女兒攀爬踩踏座椅時未加以制止，那就是錯誤，因此在事件中也有不可推卸的責任。上海科技館於事發不久隨即宣布閉館裝修，時機巧合惹人質疑。但有知情者稱，該館建於2001年，裝修是早前申請的。科學館至今未就事件回應。