赤狐現蹤杭州白岩山　官方建議市民勿過度干擾

內地傳媒周一（13日）報道，浙江杭州午潮山國家森林公園白岩山區域近日有一隻赤色毛髮的狐狸出現。相關部門指，工作人員已救護這隻狐狸，它已產子並適應野外，建議市民不要過度干擾。

市民張先生上周在白岩山行山時，赤狐出現在石板路上，他感到害怕，但狐狸沒有攻擊或躲避他，一邊前進還一邊停下來等他，狐狸之後消失在視野中。張先生說，他住在白岩山附近，不久前小區居民群裏有人說在白岩山看到了赤色狐狸。此前，今年2月底也有杭州市民在附近遇到一隻赤色狐狸，兩次疑為同一隻，還有市民專程上山給狐狸餵食，有人猜測狐狸是來自3公里外的杭州野生動物世界。

杭州野生動物世界工作人員表示，暫不清楚上述狐狸是否與該園相關。內媒向官方了解後，證實有工作人員救護這隻赤狐，它已經產下幼崽，適應野外生活，不適合人為過度干預，經考慮決定讓牠繼續在野外生活。浙江省目前沒有野生狐狸分布，相信這隻狐狸可能是北美的赤狐，是最常見的一種狐狸，是養殖狐的一大種類，張先生等人遇到狐狸可能是逃逸或被遺棄在白岩山。