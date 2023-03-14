杭州共享充電寶收費標準不一　過度收集個人資料

浙江省杭州市消費者權益保護委員會周一（13日）公布共享充電寶專項監督調查結果，指出存在價格偏高、收費標準不統一、過度收集個人信息等問題。

去年底，杭州市消保委在主城區採用問卷、測試的方式開展共享充電寶專項監督調查，收到有效調查問卷1,006份，進行56個批次的電流測試。結果顯示，受訪者均經常使用共享充電寶，82.3%對借還場地的便利性較滿意，大部分共享充電寶價格標識明顯，常見價格區間為2元至5元（人民幣，下同，約2.3至5.7港元）使用60分鐘，或1.5元至2.5元（約1.7至2.8港元）使用30分鐘。大部分共享充電寶標註警示，給出安全提醒。

不過，部分共享充電寶價格偏高、收費標準不一，逾7成受訪者指計時收費的合理價格應是每小時1元至2元，逾8成受訪者認為近年計價上漲。現場體驗發現，不同品牌在同一區域的價格存在差異，同一品牌在不同地區甚至同一樓層不同店舖間的價格也有差異。此外，部分共享充電寶仍存在過度收集個人信息的現象，近3成受訪者表示存在未明示或未經同意過度收集並傳輸個人信息的問題。