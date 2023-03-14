內地最新校園防疫指引　師生不強制戴口罩

山西太原某小學上課情況。（中新社圖片）

內地校園疫情防控迎來變化。據教育部網站周一（13日）消息，為科學指導學校進一步優化管理措施，保健康、防重症，有效恢復正常教育教學秩序，教育部、國家衞健委和國家疾控局聯合制定第七版學校新冠病毒感染防控技術方案，各大專院校、中小學以及託兒機構的師生，在校期間均不再強制要求佩戴口罩。

新版新冠病毒感染防控技術方案明確提出，大專院校將不再開展全員核酸篩查。非疫情流行時，院校可根據需要對校內醫務、餐飲、宿管、快遞、安保、保潔等工作人員開展抗原或核酸檢測。校內要設立健康驛站，配備足夠的醫護和服務保障人員、防護物資、醫療藥品和器材，為校內輕症病例提供照護、健康監測或治療。如當地出現疫情流行，恢復師生員工校內佩戴口罩的防控措施。

中小學要實現動態儲備防疫物資，對不配備校醫的學校，衞生健康部門要指派行政區域內基層醫療衞生機構加強指導、做好保障。師生在校期間可根據個人健康狀況和意願，選擇是否佩戴口罩。同時校內開展師生發燒、乾咳、喉痛等新冠病毒感染症狀監測，根據需要進行抗原或核酸檢測。託兒機構則要求根據實際，加強保健室建設，合理規劃和設置健康觀察室，位置相對獨立，為有發熱等症狀的教職員工和幼兒提供臨時留置觀察。