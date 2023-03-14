在陸台兵了解駐軍數　邱國正稱會調整兵力位置

台灣金門二膽島26歲陳姓上兵失聯多時，陸委會周一（13日）證實他身在大陸。台防長邱國正周二（14日）表示，據台軍內部了解，陳男離營的原因不是管教問題，但需他本人釐清才能公平交代，否則只是軍方片面之詞；強調等他回來後，一切依法處理。邱指已就事件發布離營通報，並將依渠道發布通緝令，國防部也會調整金門駐軍兵力與位置。

邱國正受訪表示，希望把陳男帶回台灣，至於怎麼回來要透過渠道，並請其他部會幫忙，強調台軍內部該做的都在做。媒體問到陳男雖然是伙房兵，但仍了解駐軍人數等資訊，是否擔心他把一些資訊透露給對岸。邱國正回應指這個要調整，不管是兵力、位置等，不管他有沒有這個能耐，部隊防務工作要經常檢討，亦不光為他一個人大幅調整，調整部署是平常應對形勢舉措之一；直言「不會因為他走，我們整個部隊就換防了」。

首先透露陳男去向的國民黨立委陳玉珍周一（13日）在節目中表示，陳男在228連假還有休假回到台北，買了很多軍需品，包括一雙麂皮軍靴，很正常無異狀。她透露，陳男失蹤前兩天，有長官到二膽島，稱讚「他還做甜點做得不錯」。她提到，陳男家屬仍無法理解為何會發生此事，形容「他就是比較宅而已」；又認為如果陳男自己想去大陸，未必肯回來接受軍法審判。