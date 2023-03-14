台北故宮10萬張典藏品圖檔外洩　遭黑客網上賤賣

台媒周二（14日）報道，台北故宮博物院驚爆電腦遭黑客入侵，大批典藏品的圖檔資料外流，並在淘寶等大陸網購平台低價出售，院方被指低調冷處理。根據紀錄，遭截取的典藏品圖檔約有10萬張。國民黨立委賴士葆周二在立法院會質詢中提及此事，行政院長陳建仁承認知道這件事，現在已經沒有圖檔外流的情況。調查局同日由資安工作站、台北市調查處派員前往故宮了解，並已立案調查。

報道指，整宗黑客入侵事件發生於去年6月，當時一名助理研究員建檔時疑將資料存放於個人電腦，卻意外遭黑客入侵，導致台北故宮數碼典藏的原始資料被盜走，甚至在大陸多個網購平台「賤賣」。台灣立法院會周二進行施政總質詢，賴士葆問及台北故宮文物有大批圖檔外洩，陳建仁是否知道此事；陳建仁回應稱，相關報告在今年1月23日已經有核定，確實有圖檔外流的現象。

此事發生在陳建仁就任行政院長之前，賴士葆追問目前是否仍有上述情況。陳建仁表示，經過調查結果發現是有承辦人員為了加速圖檔的作業，所以移到對外服務的機構造成。對此，台北故宮坦承事件，但澄清不涉個人電腦，強調目前已採內部封閉式儲存設備，以及系統程式自動化處理作業，阻絕人為操作外流風險。

台北故宮副院長黃永泰周二亦回應稱，當時一名林姓承辦人員求好心切，以自己設計的降檔系統轉換高階圖檔，「但是因為量實在太大，以至於他進入公開系統去作業，引發傳檔過程中出現一些問題」。黃永泰強調，目前擬請律師針對涉事網購平台提告「智財權受損」，要求盡快下架，並已於上月對林某記申誡一次。