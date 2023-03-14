縣議長涉貪　檢方聲請羈押3人

台灣澎湖縣議會議長劉陳昭玲遭檢舉，涉以通過預算名義索賄貪污等，澎湖地檢署周二（14日）表示，周一（13日）已派員搜索議長辦公室等19處，並傳喚相關被告、證人共15人到案。由於劉陳昭玲等3人涉嫌違反《貪污治罪條例》，罪嫌重大，檢方向法院聲請羈押禁見。

法務部廉政署南部地區調查組早前獲報，指劉陳昭玲及縣政府官員，涉嫌長期介入縣政府臨時人員任用，涉嫌「賣官」、關說特定案件免拆除、以通過預算名義向廠商索賄等，報請澎湖地檢署指揮偵辦。澎湖縣調查站周一兵分多路搜索，在政風人員陪同下先行知會縣長陳光復後，分別進入縣政府建設處、車船處、縣議會、消防局湖西分隊辦公室搜索或調閱資料。

劉陳昭玲等人被帶回調查站訊問，訊後移送澎湖地檢署複訊。檢方漏夜訊問完畢後，認為劉陳昭玲、陳姓機要秘書及一名涉案孫姓女子，均涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，且所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑，並有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見，另諭知一名賴姓被告以5萬元新台幣（約1.3萬港元）交保，其餘被告及證人均請回。