清華博士生自揭曾送外賣　盼以經歷鼓勵學生

北京清華大學一名博士生近日在社交網發布身穿外賣員制服、手持學生證的影片，吸引過百萬次點讚，有人則認為他在炒流量。該博士生上周六（11日）對內媒解釋，送外賣是入讀清華前的事，當時他身負巨債。

上周五（10日），清華博士生莫明墉在清華門外拍下上述影片，並配文稱「命運曾把我擊倒，但它永遠無法把我擊敗」。影片在網上引發熱議後，莫明墉對內媒稱，他去年9月考上了清華博士，現在已沒送外賣，那是以前的事。他表示自己於2020年和2021年創業開公司，但後來生意失敗且負債上百萬元人民幣，2021年底他註冊成了外賣騎手，到現在他的騎手帳號還在。

對網民質疑為何把以往送外賣的經歷拿出來說，莫明墉解釋拍片是想讓網民特別是他的學生們知道，現在他學歷雖好，但其實以前也增跌進谷底。他指這本來是個勵志的故事，希望網民不要誤解。他既不希望學校受到傷害，更不希望自己遭到網暴。他又指學校對他很包容，沒有因為發片的事接到批評。內媒就此事聯絡了清華大學社科院辦公室、學生處以及學校宣傳部，工作人員表示，對於學生的個人行為，校方不方便發表意見。