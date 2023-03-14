國民黨主席擬召侯友宜　出戰總統選舉

台灣民進黨本周已開放總統初選領表，料身兼黨主席的副總統賴清德將周三（15日）前往登記，黨員陳進昌搶在賴之前領表，但國民黨一方局勢未明朗。台媒周二（14日）引述國民黨內高層人士指，黨主席朱立倫已公開表示明年總統選舉將「做球給主要候選人」，幾已篤定徵召新北市長侯友宜代表出戰。但侯友宜回應指，現在最重要的是市政建設，將全力以赴。

報道指，朱立倫上周拜會前主席吳伯雄，對對方昔日協助國民黨重返執政表達景仰。知情人士表示，朱近期多次重提曾因黨內提名內戰不斷，終致敗選的往事，說明國民黨絕不重複犯相同的錯。他強調「不急躁、也不會拖」，提醒全黨即使6月後才徵召侯友宜，也與往年提名時間相去不遠，按部就班「別呷緊弄破碗」，就有勝算。

外傳國民黨在南投立委補選失利後，開始施壓希望侯友宜提前至5至6月表態是否參選總統。他周一（13日）回應指，尊重外面很多不同的聲音。被問及朱立倫已做球給侯友宜，但他卻不願接，會否靜下心和黨中央討論總統提名事宜，他則指尊重每個人不同的評論與思維，他最重要還是全力以赴，讓市政建設做到位，才是現階段該做的事。