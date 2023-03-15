囚犯逃獄23小時　老家附近落網

一名關押在台灣彰化監獄服刑的囚犯，周一（13日）早上11時趁自主監外作業時，脫逃並失聯，彰化警方積極抓捕，周二（14日）掌握其行蹤。最終該名囚犯在逃亡23小時後，在永靖老家附近的田野中落網，目前已帶回警局調查。

涉事囚犯朱漢宗是盜竊積犯，多次在彰化員林及北斗地區犯案，包括偷車、商店現金及商品，前後犯下18宗盜竊案。他已離婚，有一名女兒及重度肢體殘障的母親。法院認為他不知悔改，但犯罪手段尚屬和平，最終判囚4年1個月又5天。他2019年12月24日到彰化監獄服刑，原定明年1月14日服刑期滿，前年因表現良好，獲遴選可執行自主監外作業，可自行往返工作場所及監禁處所。

朱男周一早上逃脫後，最終步行到二林市區，並乘員林客運回到永靖，下車後步行約半小時回到老家，最後躲藏親戚家的三合院。他發現警方追捕後立刻逃竄，但徒勞無功落網，他似乎很久未進食，還跟警方要食物。他每天都有100元（新台幣，下同，約260港元）零用，存了3,000元（約770港元）在工廠置物櫃，被警方抓到時身上查獲3,000元。朱男供稱周一曾回到居住處所，其逃脫目的及是否有人接應等，警方仍在調查中。