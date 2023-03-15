蘭州企業涉違規派傳單　遭城管電話轟炸阻經營

甘肅省蘭州市有企業因為違規派發傳單，遭當地城管部門以「呼死你」軟件（即網絡電話自動追撥系統）癱瘓電話系統，令企業無法經營。據內媒報道，蘭州城關區使用「呼死你」系統，整治違規張貼、散發小廣告已有多年。惟有法律博主認為，這種以惡制惡的執法手段並不可取。

內媒周一（13日）報道，上述發傳單的企業為蘭州一家藝術培訓機構，該機構總部負責人于先生表示，近期部分校區給學生或家長派發的招生傳單和手提袋被亂掉亂放，城管人員認定影響市容市貌，於是把手提袋上的電話呼停。企業其後接到城管部門的處罰通知書，目前被呼停的手機號碼恢復正常，座機電話未恢復，正等進一步處理。城關區數字化城市管理中心則表示，職能部門對違規單位或個人處罰完畢後，中心會根據回報將呼停的電話號碼恢復正常。

針對利用「呼死你」系統申請呼停企業聯絡電話，城關區數字化城市管理中心負責人表示，目前「呼死你」系統在全國多個城市推廣運用，目的是對違規行為作警示。微博有超過百萬粉絲的法律博主「張三同學」周二（14日）發文稱，城市小廣告一直廣為詬病，城管可以電話告知，如果企業逾期未及時清理，可以協同電訊部門停機停號；使用「呼死你」的整治方式簡單粗暴，更屬於侵權行為，即使多年使用，也不代表正確合理。