叫囂老公是上海公安局的　婦辱罵毆打代駕遭刑拘

內地周二（14日）流傳一段影片，顯示上海一名女子當街辱罵和毆打一名男子，說出「他敢碰我一根手指頭，他爹媽都不得好死，我上海人，我老公是上海市公安局的，五套房子不是白混的」等惡劣語句，男子沒有還手，亦無辱罵女子，還堅稱自己沒有錯。上海普陀公安同日指，女事主涉謊稱丈夫為公安民警，現因涉嫌尋釁滋事罪被警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦。

網傳情況可見，女子出言辱罵代駕司機，看不起對方工資低，是「窩囊廢」，說「警察來了也不好使，因為我沒錯，我走就不是上海人」，又吹噓男朋友很厲害，「老公上海人，公安局的」。她揚言：「我今天就要打死你，你敢動我一根頭髮試試。」路人出言制止時，女子出言不遜地稱：「傻x殘疾，我想給他錢就給他錢，我不給他錢，你管得着我嗎？」

警方表示，周二傍晚6時左右接報，普陀膠州路某商舖門口有人被打，民警到場調查發現41歲女子宋某醉酒後與代駕司機姜某發生口角，宋某用長櫈砸擊、踢踹等方式打姜某，以及另一名勸架的代駕司機龐某，導致兩人受傷，他們經治療後無大礙。