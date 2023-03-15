女演員困房間廁所逾3小時　實名舉報後酒店道歉

內地女演員林琳奇周二（14日）發布影片，實名舉報北京華貿中心某五星級酒店。林女自稱去年12月底入住涉事酒店時，被困房間廁所超過3小時，期間出現心慌氣促，感覺難以呼吸等不適症狀，猶如「密室逃生記」。涉事酒店周三（15日）發道歉聲明，希望聯繫女方協商。

林琳奇當日在房間使用廁所後發現打不開門，因沒拿手機，而壁掛電話也是壞的，無法聯繫前台。廁所沒有任何通風裝置，狹窄的環境令剛染新冠康復的林女十分虛弱。她大聲呼救未果，最後她用放廁紙的鐵棍砸門和塑膠紮帶擰門鎖螺絲等方式，成功破壞門鎖自救，期間磨破手指皮膚。

林琳奇批評，一晚上收費3,000多元人民幣的高檔酒店卻無法保護客人人身安全，酒店在事後沒有主動聯繫，也無任何回應，警察調解下都沒能給出解決方案，所以決定曝光事件。她聲稱在密封空間出現恐懼、呼吸困難、咳嗽加劇等問題，事後經常發惡夢，夢到自己被困小黑屋。她指，酒店提出賠償一晚住宿費，但態度傲慢，賠償更像是羞辱，希望酒店公開道歉。酒店聲明指，客人與酒店未能就和解方案達成共識，正設法聯繫對方協商。朝陽區文旅局工作人員承認接獲相關投訴，一直持續跟進，督促酒店整改。