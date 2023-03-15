佛山公司製添加精神藥品飲料　涉案人判囚終身

最高人民檢察院周三（15日）發布十大食品藥品安全公益訴訟典型案例，涉及廣東、浙江、江蘇和江西等地，多與違規加入食品添加劑、出售「三無」產品、過期醫療用品和銷售假藥等問題有關。其中，廣東佛山市一名段姓涉案人員早年生產、銷售添加管制精神藥品飲料，去年被法院判處無期徒刑。

最高檢認為，佛山市段某某等人於2017年2月起，明知國家管制的精神藥品「γ-羥基丁酸」可由化學品「γ-丁內酯」通過特定方法製成，γ-丁內酯其後於2021年被列為易製毒化學品。段某某為牟取非法利益，多次購入「γ-丁內酯」並製成添加劑，以四川某公司名義委託佛山某飲品公司生產名為「咔哇潮飲」的飲料。

佛山某飲品公司在明知添加劑來源不明的情況下仍生產飲料，最終導致飲料流入市場。段某某去年4月因犯販賣、製造毒品罪，被佛山市中級人民法院判囚終身，所涉兩間公司和個人罰款1.7億元人民幣（約2億港元）。最高檢公布相關案例，強調需進一步推動辦好食品藥品安全領域公益訴訟案件，為各級檢察機關辦理此類案件提供示範和指引，切實保障民眾食品安全。