男子為顧客製已故親人泥塑　治愈他人

人們總希望能保留逝世親人的一切照片，讓自己能永遠記得對方的模樣，但僅得照片又顯得單薄。內媒周二（14日）報道，貴州省貴陽市一名90後男子多年來為一眾顧客製作去世親人的泥塑，細緻地還原人物神態，治愈他人，他為此感到自豪。

徐位領在大學修讀土木工程，大學時期開始便與朋友一起製作泥塑，畢業後曾任職跆拳道教練，但因不喜歡按部就班地工作，故到河北省學習泥塑逾2個月，自此轉行從事泥塑製作。

徐位領介紹，捏製泥人主要材料為紫砂泥，另需添加防開裂的強化劑，以確保泥塑持久度。製作過程要時刻注意泥像的乾燥程度，並在未完成時及時噴水或用濕毛巾包裹泥塑，才能保證成品完美無瑕。他的作品一般以肖像訂製為主，若現場製作肖像泥塑，每個亦只需數十分鐘便能完成，但他強調要把泥塑做得靈動傳神，則可能需時2至3天。

許多拿照片給徐位領製作泥塑的顧客，都希望能做出去世親人的塑像以作念想，他在7年間已為300名顧客完成親人泥塑。他憶述，其中一名年輕男顧客在收到徐位領製作的泥塑後，感覺爺爺如同在自己身邊一般，這令徐位領十分自豪，認為此門手藝極具意義。