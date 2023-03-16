生產商濫推美容針或致毀容　廣州市監部門介入

內地官媒周三（15日）曝光醫療美容行業投訴的問題，其中在美博會上，有不少參展的美容醫療器械廠家和化妝品公司，推廣稱有非特殊用途化妝品經藥品監管部門備案後獲得許可證標號「妝字號」的美容針，有醫生警告或有毀容風險。廣東省廣州市市場監督管理局同日通報，相關產品涉及廣州生產企業，已開展核查。

去年7月在湖北武漢舉辦的美博會上，海茂生物科技有限公司展示一款名叫葡聚多肽的主打產品，備案資料為化妝品，稱用於面部注射以撫平皺紋等，並統一備妝字號。報道指出，妝字號的日用化妝品只能外用於皮膚表面，顯然不可用來注射。惟現場有公司員工即場為客人注射，卻沒有醫生證；另有一些同行更稱「我們對我們產品的打法，比醫生更專業」。有員工透露，這些產品的價格起碼乘以10，像成本價280元（人民幣，下同，約318港元），最低價是一組2,000到2,800元（約2,270至3,180港元）不等。

中國醫學科學院整形外科醫院副主任醫生郭鑫指出，妝字號產品只能外用塗抹，有些不良商家將之當作注射產品，注射到消費者面部後會產生很多不良後果，如皮膚紅腫、反覆發炎，甚至無序生長、變形。廣州市市場監督管理局周三發布情況通報，指相關產品涉及廣州生產企業，廣州市、區市場監管部門已立即行動，趕至現場對涉事企業進行核查處置，封存涉事產品並組織開展抽檢。當局稱後續依法依規嚴查嚴處情況，將及時向社會通報。