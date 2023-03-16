雲林議長沈宗隆涉受賄　遭羈押禁見

台灣達德集團涉嫌向雲林縣議長沈宗隆等人行賄，共計逾2,600萬元（新台幣，下同，約666萬港元）。雲林地方法院裁定達德集團前執行長潘正綱收押、沈宗隆等人交保。檢方不服提起抗告，台南高分院周三（15日）發回更裁，雲林地院周四（16日）清晨裁定沈宗隆和包商鍾慶郎收押禁見。

雲林地檢署偵辦綠能弊案，發現達德集團2020年在雲林設立風機發電，因地方人士和部分議員反對，涉透過下包廠商等以高報工程款夾帶賄款方式，尋求沈宗隆及縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人支持，協助該集團向縣政府取得相關公文。檢方上周四（9日）傳喚涉案人士，認為沈宗隆等6人有串供之虞，向雲林地院聲請羈押。地院翌日裁定，沈宗隆等5人准以6萬元至200萬元（約1.5萬至51萬港元）交保，僅潘正綱收押。

檢方周一（13日）提出抗告，認為沈宗隆和鍾慶郎有串供、逃亡和滅證之虞，台南高分院指檢方提起抗告非無理由，因此周三撤銷雲林地院原裁定，發回更裁。雲林地院當晚開羈押庭，經過8小時的爭辯，審議庭裁定沈宗隆和鍾慶郎收押禁見，同時禁止接見通信、閱覽書報及觀看電視。庭長王子榮指出，檢方在庭上提出新事證，仍有多名共犯與證人的說法有出入，佐證沈宗隆等兩人有串供之虞，且涉犯重罪，故有羈押必要性。