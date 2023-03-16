傳失聯台兵欠地下錢莊巨債　家屬最快下周一赴陸

台灣金門二膽島陳姓上兵上周四（9日）失蹤，目前已證實人在福建廈門。國民黨立委陳玉珍周四（16日）表示，經她多日協商，陸方已同意家屬前往探望，最快下周一（20日）成行。有關陳男失蹤的原因，有台媒引述消息人士稱涉及經濟問題，他不只是積欠多家銀行逾30萬元新台幣（約7.7萬港元），更疑跟地下錢莊借款有關。

陳玉珍周四表示，目前確定陳男獲安置在廈門，且吃好睡好，一切平安。目前她得到訊息是陸方可讓家屬探望，她也可能陪前往。她又表示不清楚陳男不想回台的原因，但知其離營的原因是無法承受個人壓力。被問「壓力」是否是指財務問題，陳玉珍坦言「應該是比較偏向這方面」。台媒另引述消息人士稱，早前有指陳男積欠銀行債務，僅是「枱面」數字，私底下還有不少，就連家裏也不知道，造成嚴重財務壓力。

外界關注陳姓士兵在大陸恐洩露軍方機密，台灣前防長、現任退輔會主委馮世寬周四強調不要把事件看得太嚴重，又反問「他（失蹤士兵）懂甚麼」。但台資深媒體人黃暐瀚指出，陳男雖然是伙頭兵，但對二膽島比誰都了解，如島上有多少彈藥、何時換防等。另有曾在軍中負責伙食的退伍軍人稱，伙頭兵對於全營有多少官兵，休假有多少人留守，戰時存糧庫存及存放地點都瞭如指掌。