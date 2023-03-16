網絡法治建設白皮書發布　堅持依法治網

網絡已成為人類工作和生活的一部分。

國務院新聞辦公室周四（16日）發布《新時代的中國網絡法治建設》白皮書，並舉行新聞發布會。白皮書指出，中國將依法治網作為全面依法治國和網絡強國建設重要內容，努力構建完備的網絡法律規範體系、高效的網絡法治實施體系、嚴密的網絡法治監督體系、有力的網絡法治保障體系。

白皮書除前言和結束語外，共分為6個部分，分別是堅定不移走依法治網之路、夯實網絡空間法制基礎、保障網絡空間規範有序、捍衞網絡空間公平正義、提升全社會網絡法治意識和素養、加強網絡法治國際交流合作。白皮書指，中國的網絡法治建設不僅有力提升中國互聯網治理能力，也為全球互聯網治理貢獻了中國智慧和中國方案。

白皮書表示，中國將始終堅持全面依法治國、依法治網的理念，推動互聯網依法有序健康運行，以法治力量護航數字中國高質量發展，為網絡強國建設提供堅實的法治保障。面對數碼化帶來的機遇和挑戰，中國願與國際社會一道踐行共商共建共享的全球治理觀，共同推動全球互聯網治理法治化進程，讓數碼文明發展成果更好造福各國人民，攜手構建網絡空間命運共同體，共同創造人類美好未來。